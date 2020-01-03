Галактионов: благодаря лимиту появилось поколение игроков, о котором мы могли и не узнать

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о лимите на зарубежных футболистов и о том, как это повлияло на развитие национального футбола.
«У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в Премьер-Лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции. Молодой футболист, играя в клубе, выступает не со своими сверстниками, а с тем, кто старше и опытнее. В большинстве эпизодов молодежь подыгрывает партнерам. А нам бы хотелось, чтобы они определяли, брали инициативу на себя, проявляли свои индивидуальные качества. Подыгрывающих много: тех, кто вроде как выходит и не портит картину. Для СМИ игровое время важный показатель: если парень регулярно появляется на поле, то в газетах начинают о нем много говорить. Но важно не только то, сколько человек играет в премьер-лиге, но и как играет. Нам нужны определяющие игроки.
Благодаря различным формам и правилам у наших молодых ребят появился шанс. Полностью согласен и с тем, что этот шанс нужно завоевать в честной конкуренции и выиграть ее. У меня тоже возникали сложности по выбору игроков на каждый матч. Понятно, что если бы этих сложностей не было, мне, как тренеру профессионального клуба, было бы проще. Мы сейчас говорим о национальном интересе, приоритете сборным командам страны» — приводит слова Галактионова «РИА» Новости.
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