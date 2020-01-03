«Арсенал» начал переговоры по трансферу Боатенга из «Баварии»
«Арсенал» начал первые переговоры с защитником «Баварии» Жеромом Боатенгом. Об этом сообщает Sky Germany.
Как сообщает источник, лондонский клуб планирует усилить защитную линию в январское трансферное окно. 31-летний игрок переговаривал с исполняющим обязанности главного тренера Ханс-Дитером Фликом. Немецкий клуб оценивает игрока в € 15 млн. Защитник выразил желание покинуть «Баварию», и клуб не планирует препятствовать футболисту.
Жером Боатенг принял участие в 15 матчах в этом сезоне за «Баварию» во всех соревнованиях. Контракт немецкого защитника с клубом рассчитан до лета 2021 года. Мюнхенская команда занимает третье место в нынешнем сезоне чемпионата Германии, набрав 33 очка в 17 турах.
Спортдиректор «Баварии»: вместе с Фликом мы достигнем наших целей и в Бундеслиге, и в ЛЧ
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