Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» начал переговоры по трансферу Боатенга из «Баварии»

«Арсенал» начал переговоры по трансферу Боатенга из «Баварии»
Футбол / Германия 0

«Арсенал» начал первые переговоры с защитником «Баварии» Жеромом Боатенгом. Об этом сообщает Sky Germany.

Как сообщает источник, лондонский клуб планирует усилить защитную линию в январское трансферное окно. 31-летний игрок переговаривал с исполняющим обязанности главного тренера Ханс-Дитером Фликом. Немецкий клуб оценивает игрока в € 15 млн. Защитник выразил желание покинуть «Баварию», и клуб не планирует препятствовать футболисту.

Жером Боатенг принял участие в 15 матчах в этом сезоне за «Баварию» во всех соревнованиях. Контракт немецкого защитника с клубом рассчитан до лета 2021 года. Мюнхенская команда занимает третье место в нынешнем сезоне чемпионата Германии, набрав 33 очка в 17 турах.

Спортдиректор «Баварии»: вместе с Фликом мы достигнем наших целей и в Бундеслиге, и в ЛЧ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020