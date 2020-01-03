Источник: игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба

Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают, что полузащитник команды Поль Погба покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщает The Times.



Как сообщает источник, руководство английского клуба беспокоит поведение агента полузащитника Мино Райолы. Он утверждал, что клуб способен загубить будущее таких футболистов, как Пеле и Марадона. Агент также регулярно даёт комментарии относительно будущего француза, не раз заявляя, что его клиент хочет перейти в мадридский «Реал» или вернуться в туринский «Ювентус».

Контракт Поля Погба с английским клубом рассчитан до июня 2021 года, однако у манкунианцев есть опция продления соглашения ещё на год. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очко в 21 туре.

Райола: в «МЮ» загубили бы карьеру даже Пеле и Марадоны. У клуба нет спортивного проекта