«Монако» объявил о покупке защитника «Партизана» Павловича

«Монако» объявил о трансфере защитника «Партизана» Страхини Павловича. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Монегаски заплатили за футболиста € 10 млн. Клуб договорился с игроком ещё в декабре, но оформлен официально трансфер именно сейчас. Остаток сезона защитник доиграет в «Партизане» на правах аренды.



18-летний Павлович является воспитанником «Партизана». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах сербского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.



Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции в этом сезоне. У команды в активе 28 очков в 18 турах. Лидером соревнований на текущий момент является набравший в 18 матчах 45 очков «ПСЖ».