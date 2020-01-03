«Ливерпуль» не пропустил в пяти матчах АПЛ подряд впервые со времён Бенитеса

«Ливерпуль» одержал победу в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», который состоялся накануне, 2 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился со счётом 2:0.



Как сообщает BT Sport в «Твиттере», эта встреча стала для мерсисайдской команды уже пятой подряд в чемпионате Англии без пропущенных мячей. Красным удалось провести такую серию впервые с сентября 2007 года. Тогда коллектив тренировал испанский специалист Рафаэль Бенитес.



В предыдущих матчах первенства поразить ворота подопечных Юргена Клоппа не удалось «Борнмуту» (0:3), «Уотфорду» (0:2), «Лестер Сити» (0:4) и «Вулверхэмптону» (0:1).



В настоящее время «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Ближайший преследователь мерсисайдцев – «Лестер» – отстаёт на 13 очков, проведя на одну встречу больше.

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