Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» не пропустил в пяти матчах АПЛ подряд впервые со времён Бенитеса

«Ливерпуль» не пропустил в пяти матчах АПЛ подряд впервые со времён Бенитеса
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» одержал победу в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», который состоялся накануне, 2 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился со счётом 2:0.

Как сообщает BT Sport в «Твиттере», эта встреча стала для мерсисайдской команды уже пятой подряд в чемпионате Англии без пропущенных мячей. Красным удалось провести такую серию впервые с сентября 2007 года. Тогда коллектив тренировал испанский специалист Рафаэль Бенитес.

В предыдущих матчах первенства поразить ворота подопечных Юргена Клоппа не удалось «Борнмуту» (0:3), «Уотфорду» (0:2), «Лестер Сити» (0:4) и «Вулверхэмптону» (0:1).

В настоящее время «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Ближайший преследователь мерсисайдцев – «Лестер» – отстаёт на 13 очков, проведя на одну встречу больше.

Клопп — о беспроигрышной серии «Ливерпуля»: наш Новый год начнётся в конце мая
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020