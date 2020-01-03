Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.



В команду вошли сразу пять представителей «Ливерпуля», ставшего победителем Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/2019 и добившегося уверенного преимущества в английской Премьер-лиги в первой половине нынешней кампании. Также место в составе нашлось звёздным нападающим Лионелю Месси и Криштиану Роналду.



Сборная 2019 года: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль».