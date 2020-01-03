Ибрагимович: в 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём возвращении в клуб.



«Я чувствую, каковы ожидания. У меня хорошие отношения с фанатами. 50 процентов того, что мы делаем, – это их заслуга. С ними всё даётся проще. Я готов и надеюсь начать играть сразу же.

Мальдини позвонил мне после последнего матча за «Гэлакси». Мы обсудили моё самочувствие и другие основные вопросы.



В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28. Я искал адреналина внутри себя, чтобы добиться своего максимума. Что касается возвращения в «Милан», это не было сложным решением. В 2012 году я ушёл без собственного согласия, но ситуация сложилась так, как сложилась, и я ничего не мог с этим поделать. Этот клуб вернул мне счастье от игры в футбол после периода в «Барселоне». Я пришёл сюда, чтобы улучшить нынешнее положение дел», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.



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