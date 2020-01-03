«Челси» может сфокусироваться на покупке Чалова после отказа «Лиона» продавать Дембеле

«Челси» после неудачной попытки заполучить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле может переключиться на альтернативные цели, сообщает Evening Standard.



По информации источника, синие могу сфокусироваться на приобретении форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить достойного конкурента для основного нападающего «Челси» Тэмми Абрахама. При этом Миши Батшуайи и Оливье Жиру, вероятно, покинут клуб.



Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний форвард записал на свой счёт 5 мячей (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

«Челси» готов предложить более € 23 млн за Чалова