«Ливерпулю» разрешили играть в Кубке Англии с нашивкой в честь победы на клубном ЧМ

«Ливерпуль» получил разрешение на игру нашивкой в честь победы на клубном чемпионате мира в матчах Кубка Англии, сообщает журналист Джеймс Пирс в «Твиттере».
Таким образом, красные сыграют с нашивкой в предстоящем матче турнира с «Эвертоном», который состоится 5 января на стадионе «Энфилд» (начало – в 19:00 мск). Использовать её клуб также имеет право в Лиге чемпионов.
Единственным турниром, в котором «Ливерпуль» не может играть с нашивкой клубных чемпионов мира, остаётся английская Премьер-лига. Руководство лиги позволило мерсисайдцам выступить с ней только в одной встрече – с «Вулверхэмптоном» (29 декабря, 1:0) – и запретило делать это в остальных матчах первенства.
Напомним, в декабре прошлого года «Ливерпуль» впервые в своей истории завоевал титул клубного чемпиона мира, в финальном матче одолев «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0.
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