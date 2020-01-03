Тошич: Вагнер Лав — в тройке лучших футболистов, с которыми я играл
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», поделился мыслями о своих экс-партнёрах в российской команде.
«Лучший партнёр? Вангер Лав. По крайней мере могу точно сказать, что он входит в тройку лучших футболистов, с которыми я играл. С кем я больше всего общался в ЦСКА? С Элвиром Рахимичем. Он был мне как старший брат и играл за клуб 13 лет. Он и сейчас там работает.
Игорь Акинфеев? Это настоящий лидер. Просто представьте – он в клубе дольше, чем президент. Что касается братьев Березуцких, они абсолютно разные. Вместе с Сергеем Игнашевичем они легенды российского футбола. Суммарно более 500 матчей за ЦСКА и более 100 за сборную», — приводит слова Тошича «Спортски Журнал».
Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
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