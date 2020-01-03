Александер-Арнольд, Де Брёйне и ещё 6 футболистов претендуют на приз игроку месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте огласила имена восьми футболистов, претендующих на приз лучшему игроку первенства в декабре 2019 года.
На премию были номинированы Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндия («Норвич Сити»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер Сити»).
Александер-Арнольд в минувшем месяце принял участие в 5 матчах чемпионата Англии, в которых записал на свой счёт гол и 3 результативные передачи. На счету Буэндии 2 паса в 7 встречах первенства. Калверт-Льюин в этот период провёл также провёл 7 матчей и забил 4 мяча. В активе Де Брёйне 3 гола и 3 передачи в 6 встречах. Фостер в 6 матчах пропустил 5 мячей. Ингс принял участие в 6 встречах и отличился 5 голами. Траоре провёл 7 встреч, отметившись 2 мячами и результативным пасом. Варди же в 6 матчах забил 5 раз.
Турнирная таблица АПЛ.
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