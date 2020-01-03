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Запрос Видаля о выплате € 2,4 млн «Барселоной» был отклонён

Запрос Видаля о выплате € 2,4 млн «Барселоной» был отклонён
Футбол / Испания 0

Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Ла Лиги отклонила запрос полузащитника каталонской «Барселоны» Артуро Видаля, который потребовал у клуба € 2,4 млн в качестве премиальных, сообщает Cadena Ser.

Комиссия решила, что «Барселона» не нарушала условия контракта с Видалем, а обвинения со стороны игрока являются лишь его собственной интерпретация действующего соглашения с клубом.

Теперь решение о выплате Артуро € 2,4 млн может принять только суд. Ранее сообщалось, что хавбек уже подал иск к сине-гранатовым.

Видаль выступает за «Барселону» с августа 2018 года. Его договор с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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