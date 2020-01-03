Голкипер «Астон Виллы» Хитон и нападающий Уэсли выбыли до конца сезона
«Астон Вилла» до конца нынешнего сезона потеряла вратаря Тома Хитона и форварда Уэсли. Оба игрока травмировали связки колена, сообщает пресс-служба «львов» на официальном сайте клуба.
Хитон и Уэсли получили повреждения в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», которая состоялась 1 января на стадионе «Терф Мур». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Бирмингема.
В нынешней кампании Уэсли забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 21 встрече АПЛ. 23-летний бразилец также записал в свой актив 1 гол в 1 матче Кубка английской лиги.
Хитон в этом сезоне помог «Астон Вилле» в 20 встречах Премьер-лиги. 33-летний голкипер пропустил 35 мячей. В его активе 4 сухих матча.
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