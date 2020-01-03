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Клопп — о календаре АПЛ: попробуйте один раз подумать об игроках

Клопп — о календаре АПЛ: попробуйте один раз подумать об игроках
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на плотный календарь матчей в английской Премьер-лиге.

«Сколько матчей проходит в Boxing day? Если кто-то смотрит все из них, то это не слишком хорошо для его отношений! Попробуйте один раз подумать об игроках, поскольку без них всё это не работает. Мы должны убедиться, что клубам не всё равно. Настоящие люди из футбола не участвуют в обсуждениях этой проблемы.

Можно найти решение, при котором никто не пропустит футбол. Мы любим эту игру, но нам надо быть уверенными, что побеждать будет лучшая команда, а не та, которой больше повезло с травмами. Нужно всё обсудить. Звучит не так сложно. Так устроена жизнь. Давайте поговорим», — цитирует Клоппа журналист Пол Горст на своей странице в «Твиттере».

Клопп: календарь АПЛ на Boxing Day — это преступление
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