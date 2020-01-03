Кейн выбыл на неопределённый срок из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте клуба сообщила, что у нападающего Гарри Кейна выявлен разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления на этот момент не определены.

Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». 26-летний игрок был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.

В нынешнем сезоне Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 встречах АПЛ. Ещё 6 голов английский форвард записал в свой актив в 5 матчах Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.