Кейн выбыл на неопределённый срок из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра
Пресс-служба лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте клуба сообщила, что у нападающего Гарри Кейна выявлен разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления на этот момент не определены.
Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». 26-летний игрок был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.
В нынешнем сезоне Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 встречах АПЛ. Ещё 6 голов английский форвард записал в свой актив в 5 матчах Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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