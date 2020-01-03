Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешёл в «Млада-Болеслав»

Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Млада-Болеславе», сообщает официальный сайт «быков».
«Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян проведёт оставшуюся часть сезона на правах аренды в ФК «Млада-Болеслав», выступающем в Первой чешской футбольной лиге. Соответствующие соглашения между клубами были заключены сроком до конца 2020 года.
Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства. Отметим, что это не первый воспитанник клубной академии, оказавшийся в Чехии. Ранее за повышением своих футбольных навыков в Первую чешскую футбольную лигу отправились Николай Комличенко и Алексей Татаев (оба — «Млада-Болеслав»), Евгений Назаров и Игорь Парадин (оба — «Теплице»)», — говорится в заявлении «Краснодара».
- 3 января 2020
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