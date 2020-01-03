Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешёл в «Млада-Болеслав»

Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешёл в «Млада-Болеслав»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Млада-Болеславе», сообщает официальный сайт «быков».

«Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян проведёт оставшуюся часть сезона на правах аренды в ФК «Млада-Болеслав», выступающем в Первой чешской футбольной лиге. Соответствующие соглашения между клубами были заключены сроком до конца 2020 года.

Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства. Отметим, что это не первый воспитанник клубной академии, оказавшийся в Чехии. Ранее за повышением своих футбольных навыков в Первую чешскую футбольную лигу отправились Николай Комличенко и Алексей Татаев (оба — «Млада-Болеслав»), Евгений Назаров и Игорь Парадин (оба — «Теплице»)», — говорится в заявлении «Краснодара».

УЕФА включил игроков ЦСКА, «Краснодара» и «Рубина» в топ-50 перспективных футболистов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020