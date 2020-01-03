Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».

«Я бы хотел присоединиться к владельцу контрольного пакета акций «Эвертона» Мошири. С большим удовольствием, если он попросит. Я думаю о вложении инвестиций в этот клуб. Не могу отказаться от «Арсенала». Как болельщик, всегда буду поддерживать этот клуб. Но если присоединюсь к «Эвертону», я надену его футболку, потому что я профессионал.

Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его «УСМ Арена»? Я не обязан участвовать сам. Я мог бы просто спонсировать их.

Я люблю «Арсенал», но мне не удалось добиться успеха с ним. Что я могу сделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без меня», — цитирует Усманова The Financial Times.