Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
«Я бы хотел присоединиться к владельцу контрольного пакета акций «Эвертона» Мошири. С большим удовольствием, если он попросит. Я думаю о вложении инвестиций в этот клуб. Не могу отказаться от «Арсенала». Как болельщик, всегда буду поддерживать этот клуб. Но если присоединюсь к «Эвертону», я надену его футболку, потому что я профессионал.
Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его «УСМ Арена»? Я не обязан участвовать сам. Я мог бы просто спонсировать их.
Я люблю «Арсенал», но мне не удалось добиться успеха с ним. Что я могу сделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без меня», — цитирует Усманова The Financial Times.
- 3 января 2020
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