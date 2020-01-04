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Гвардиола: после 6 трофеев за год с «Барсой» каждый следующий сезон был неудачным для меня

Гвардиола: после 6 трофеев за год с «Барсой» каждый следующий сезон был неудачным для меня
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с иронией ответил на вопрос о том, считает ли он текущий сезон неудачным для себя.

«Год за годом я терпел неудачу после того, так как выиграл шесть трофеев в дебютном сезоне с „Барселоной“. После этого я терпел неудачу год за годом. Я это принимаю, у меня нет проблем с этим», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, Гвардиола возглавил первую команду «Барселоны» летом 2008 года. В дебютный сезон с сине-гранатовыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает 3-е место. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля», который имеет матч в запасе, составляет 14 очков.

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