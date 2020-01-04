Бийол второй раз подряд признан лучшим молодым футболистом года Словении

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении по итогам 2019 года. Об этом сообщает Футбольный союз Словении.

При этом Бийол второй раз подряд признан лучшим молодым игроком года Словении.

Лучшим футболистом года стал полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич.

Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года из словенского «Рудара», подписав с «армейцами» пятилетнее контрактное соглашение. В нынешнем сезоне чемпионата России Бийол провёл 17 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Также на его счету 6 игр в групповом этапе Лиги Европы.

На зимний перерыв ЦСКА ушёл на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 11 очков.