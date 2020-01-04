Сборная США отказалась проводить сбор в Катаре после гибели иранского генерала в Ираке

Мужская сборная США не станет проводить запланированный тренировочный сбор в Катаре в январе, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.



«В связи с напряжённой ситуацией в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар на запланированный в январе тренировочный сбор. Мы работаем над альтернативными вариантами подготовки к матчу с Коста-Рикой. Вместе с Футбольной ассоциацией Катара мы ищем способы позволить нашей команде испытать на себе гостеприимство этой страны в ближайшее время», — говорится в заявлении пресс-службы организации.



Сбор национальной команды США в Катаре должен был начаться 5 января 2020 года. На данный момент Федерация футбола США рассматривает другие площадки для проведения тренировочного сбора.



Напомним, в ночь на 3 января командир элитного подразделения «Аль-Кудс» иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Иран пообещал предпринять ответные меры в отношении США.

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