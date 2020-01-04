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«Барселона» огласила заявку на матч с «Эспаньолом»

«Барселона» огласила заявку на матч с «Эспаньолом»
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своей странице в «Твиттере» представила заявку на матч 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом». Встреча состоится сегодня, 4 января, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вратари: Нето, Иньяки.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Хуниор Фирпо.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Сайоль, Ансу Фати.

«Барселона» набрала 39 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (10) — на последнем, 20-м месте.

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