Матч 1/2 финала ЛЧ «Барселона» — «Ливерпуль» стал самым посещаемым в 2019 году

Портал Transfermarkt составил топ-10 самых посещаемых матчей в мировом футболе за 2019 год. Первую строчку в списке занял матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Ливерпуль», который прошёл на стадионе «Камп Ноу» и собрал 98 299 зрителей. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.
Полный список самых посещаемых матчей выглядит следующим образом:
1. «Барселона» — «Ливерпуль» («Камп Ноу», Барселона, 1 мая) — 98 299 зрителей
2. «Кайзер Чифс» — «Орландо Пайретс» («Соккер Сити», Йоханнесбург, 9 ноября) — 88 000
3. «Манчестер Сити» — «Уотфорд» («Уэмбли», Лондон, 18 мая) — 85 854
4. Несколько матчей в течение года («Сигнал Идуна Парк», Дортмунд) — 81 365
5. «Реал» — «Барселона» («Сантьяго Бернабеу», Мадрид, 27 февраля) — 80 472
6. Несколько матчей в течение года («Азади», Тегеран) — 80 000
7. Франция — Албания ( «Стад де Франс», Сен-Дени, 7 сентября) — 78 000
8. «Милан» — «Интер» («Сан-Сиро», Милан, 17 марта) — 77 749
9. Несколько матчей в течение года («Альянц Арена», Мюнхен) — 75 000
10. «Герта» — «Боруссия» Д («Олимпийский стадион», Берлин, 16 марта) — 74 667.
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