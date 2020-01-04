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Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии возглавил словенский «Табор»

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии возглавил словенский «Табор»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези назначен на пост главного тренера словенского «Табора», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».

Контракт 43-летнего итальянского специалиста со словенским клубом рассчитан до июня 2021 года. Бывший наставник команды Альмир Сулейманович станет помощником Каморанези.

Фото: Пресс-служба «Табора»

Последним местом работы Каморанези был мексиканский клуб «Кафеталерос», который он возглавлял с 2016 по 2017 год. Специалист работал также в таких командах, как «Корас де Тепик» и «Тигре».

«Табор» вышел в элитный дивизион чемпионата Словении по итогам прошлого сезона и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является люблянская «Олимпия».

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