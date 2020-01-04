Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии возглавил словенский «Табор»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези назначен на пост главного тренера словенского «Табора», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».
Контракт 43-летнего итальянского специалиста со словенским клубом рассчитан до июня 2021 года. Бывший наставник команды Альмир Сулейманович станет помощником Каморанези.
Фото: Пресс-служба «Табора»
Последним местом работы Каморанези был мексиканский клуб «Кафеталерос», который он возглавлял с 2016 по 2017 год. Специалист работал также в таких командах, как «Корас де Тепик» и «Тигре».
«Табор» вышел в элитный дивизион чемпионата Словении по итогам прошлого сезона и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является люблянская «Олимпия».
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