Анчелотти рассказал, что мог стать главным тренером «Ливерпуля» вместо Клоппа

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Ливерпуль» в 2015 году. В итоге главным тренером мерсисайдской команды стал Юрген Клопп.
«Общался с владельцем „Ливерпуля“ после того, как покинул „Реал“. Они искали нового тренера. Думаю, они сделали правильный выбор, назначив Юргена Клоппа. Он делает фантастическую работу в „Ливерпуле“, молодец», — приводит слова Анчелотти The Telegraph.
Завтра, 5 января, состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:01 мск.
Анчелотти возглавил «Эвертон» 21 декабря 2019 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Его предыдущая команда — «Наполи», откуда он был уволен сразу после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.
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