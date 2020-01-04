Сульшер: ван Перси не имеет права критиковать мой стиль работы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику со стороны бывшего форварда манкунианцев Робина ван Перси. Ранее нидерландец заявил, что не хотел бы видеть улыбку на лице тренера после проигрышей «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» проиграли в матче чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» со счётом 0:2.



«Не знаю Робина, а он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой стиль работы, и я не собираюсь меняться. Это точно. Он взял мою футболку с 20-м номером, и это, вероятно, всё, что он от меня получит. Мы живём не в средневековье, чтобы проявлять агрессию во время работы», — приводит слова Сульшера The Telegraph.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и одержал первую домашнюю победу с октября