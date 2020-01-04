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Курский «Авангард» арендовал воспитанника «Краснодара» Агеева

Курский «Авангард» арендовал воспитанника «Краснодара» Агеева
Футбол / РПЛ 0

Курский «Авангард» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника белгородского «Салюта» Александра Агеева на правах аренды. Арендное соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Агеев является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» на счету хавбека три матча и один гол. Первую половину сезона Агеев провёл в «Салюте» и стал лучшим игроком осенней части сезона по версии болельщиков. На его счету 7 мячей в 47 матчах за «Салют».

Курский «Авангард» набрал 27 очков в 25 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 52 очка в 25 матчах.

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