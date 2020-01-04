«Бавария» объявила о заключении контракта с Нюбелем

«Бавария» на официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года. Контракт Нюбеля с «Баварией» рассчитан на 5 лет.

Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/2020. Таким образом, голкипер достанется мюнхенской «Баварии» бесплатно.



Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.

«Бавария» набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (30) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг».