«Бавария» объявила о заключении контракта с Нюбелем

«Бавария» на официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года. Контракт Нюбеля с «Баварией» рассчитан на 5 лет.
Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/2020. Таким образом, голкипер достанется мюнхенской «Баварии» бесплатно.
Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.
«Бавария» набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (30) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг».
- 4 января 2020
-
13:18
-
13:00
-
12:47
-
12:28
-
12:03
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:13
-
09:48
-
09:30
-
09:17
-
08:02
-
06:58
-
00:56
-
00:40
-
00:23
- 3 января 2020
-
23:49
-
23:24
-
23:14
-
22:55
-
22:30
-
22:09
-
21:41
-
21:35
-
21:14
-
20:55
-
20:27
-
20:17
-
19:55
-
19:21
-
18:50
-
18:17