«Арсенал» отказался продавать «Роме» Мхитаряна за € 10 млн
«Арсенал» отказался продавать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна «Роме», сообщает Forza Roma.
Согласно информации источника, римляне предложили за 30-летнего хавбека € 10 млн. Однако «канониры» отклонили заявку «Ромы». Тем не менее «Арсенал» выразил готовность продолжить переговоры.
Напомним, Мхитарян перешёл в «Рому» на правах аренды в начале сентября минувшего года. Соглашение между клубами не предусматривает права выкупа контракта игрока. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах в составе «Ромы». На его счету 3 забитых мяча и одна результативная передача. Контракт армянина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость хавбека составляет € 25 млн.
Мхитарян удивил «Рому» знанием итальянского языка. Он в команде три месяца
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