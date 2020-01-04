«Арсенал» отказался продавать «Роме» Мхитаряна за € 10 млн

«Арсенал» отказался продавать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна «Роме», сообщает Forza Roma.

Согласно информации источника, римляне предложили за 30-летнего хавбека € 10 млн. Однако «канониры» отклонили заявку «Ромы». Тем не менее «Арсенал» выразил готовность продолжить переговоры.

Напомним, Мхитарян перешёл в «Рому» на правах аренды в начале сентября минувшего года. Соглашение между клубами не предусматривает права выкупа контракта игрока. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах в составе «Ромы». На его счету 3 забитых мяча и одна результативная передача. Контракт армянина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость хавбека составляет € 25 млн.