Фабрегас — о приходе в «Монако» Морено: для игроков это хорошо

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о новоиспечённом главном тренере команды Роберте Морено.

«Много разговариваю с друзьями, которые всё ещё играют за сборную Испании. Все они хорошо отзываются о методах работы и манере общения тренера. Он старается чётко доносить информацию футболистам. Он тренер барселонской школы, которую хорошо знаю. У него своя философия. Этот тренер подстраивается под имеющихся игроков и соперников команды. Он очень хорошо разъясняет, почему ты должен делать то или это. Сейчас мы должны реализовать его философию на поле. Это займёт некоторое время. Думаю, для нас, игроков, всё будет хорошо, особенно для молодых футболистов», — цитирует Фабрегаса Goal.com.