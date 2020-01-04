«Эспаньол» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся 4 января в 23:00
Сегодня, 4 января, в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» состоится матч 19-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Барселоной». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Его ассистентами будут Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон. Резервный рефери — Хосе Альберто Пардейро Пуэнте.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 39 очков. «Эспаньол» (10) занимает последнее, 20-е место.
Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу испанского первенства можно посмотреть здесь.
«Хетафе» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 4 января в 18:00
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