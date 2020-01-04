«Хетафе» сделал предложение по хавбеку загребского «Динамо», на которого претендует ЦСКА
Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер, которым интересуется московский ЦСКА, может перейти в «Хетафе», сообщает Sportske novosti.
Согласно информации источника, испанский клуб сделал предложение по 21-летнему хавбеку. «Хетафе» готов взять футболиста в аренду на полгода с обязательством выкупа за € 6 млн. Отмечается, что заинтересованность в подписании игрока проявляет также шотландский «Рейнджерс».
В нынешнем сезоне Майер принял участие в 11 матчах чемпионата Хорватии, в которых не отметился результативными действиями, но получил 2 жёлтые карточки.
Ранее «Динамо» отказалось отдавать Майера в аренду в ЦСКА.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Хетафе» занимает 6-е место. В активе команды 30 очков.
ЦСКА нацелился на полузащитника загребского «Динамо»
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