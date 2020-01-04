«Моё место здесь». «Нанси» по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона

Французский «Нанси» разослал болельщикам неудачное поздравление с Новым годом, сообщает Goal.com.
Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указывать расположение стадиона «Стад Марсель Пико». Рассылка сопровождалась сообщением со словами «Моё место здесь». Однако в «Нанси» допустили ошибку и указали координаты не своего стадиона, а местного кладбища.
Позже в клубе извинились перед болельщиками за допущенную оплошность. «Нанси» хочет успокоить болельщиков. Поздравительное сообщение, опубликованное во вторник вечером, было электронным макетом. Стадион был перемещён на карту после его создания, а координаты GPS арены были изменены. Новое поздравительное сообщение, которое будет отправлено в ближайшие дни, определённо укажет ваше место на «Стад Марсель Пико», — сказано в заявлении «Нанси».
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