Головин — в составе «Монако» на первый матч при Морено

«Монако» огласил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 4 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Начало — в 17:00 мск.

В основе монегасков на поле в этой встрече выйдет российский полузащитник Александр Головин.

Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом: Бенжамен Леком, Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер, Бальде Кейта.

Этот матч станет первым для испанского специалиста Роберта Морено во главе «Монако». Напомним, он занял пост главного тренера «Монако» после отставки Леонарду Жардима. Морено подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года. Ранее 42-летний специалист возглавлял сборную Испании.

