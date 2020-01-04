«Валенсия» обыграла «Эйбар» в матче Примеры. Черышев провёл на поле 5 минут

«Валенсия» обыграла «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче был забит на 27-й минуте. Его автором стал форвард «летучих мышей» Максимилиано Гомес, ударом головой поразивший ворота Марко Дмитровича после навеса с правого фланга в исполнении Даниэля Васса. Встречу гости заканчивали в меньшинстве. За повторное предупреждение на 90+1-й минуте удалён был защитник «Эйбара» Паулу Оливейра. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 89-й минуте встречи, заменив Франсиса Коклена, и с учётом добавленного ко второму тайму времени сыграл 5 минут.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» (31 очко) занимает 6-е место, «Эйбар» (19) — 16-е.
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