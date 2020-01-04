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«Ньюкасл» не сумел обыграть «Рочдейл» в 1/32 финала Кубка Англии

«Ньюкасл» не сумел обыграть «Рочдейл» в 1/32 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Рочдейл» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась в Рочдейле на стадионе «Спотлэнд» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте. В конце второго тайма форвард «Рочдейла» Аарон Уилбрахам сравнял счёт.

Ещё в одном матче 1/32 финала Кубка Англии «Бёрнли» принимал «Питерборо Юнайтед». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Бёрнли» отличились защитник Эрик Питерс, хавбек Джеффри Хендрик и нападающий Джей Родригес (у него дубль). Авторами голов «Питерборо» стали форварды Айван Тони и Рики Джейд-Джонс.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун» — 1:1

«Миллуолл» — «Ньюпорт Каунти» — 3:0

«Ротерхэм Юнайтед» — «Халл Сити» — 2:3

«Бирмингем Сити» — «Блэкберн Роверс» — 2:1.

Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 15:31 МСК
Рочдейл
Рочдейл
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Альмирон – 17'   1:1 Уилбрахам – 79'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 15:31 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
4 : 2
Питерборо Юнайтед
Питерборо
1:0 Родригес – 8'   2:0 Питерс – 15'   3:0 Хендрик – 23'   3:1 Тони – 39'   4:1 Родригес – 52'   4:2 Джейд-Джонс – 76'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 15:31 МСК
Бристоль Сити
Бристоль
Окончен
1 : 1
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:0 Дьедиу – 30'   1:1 Госс – 48'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 15:31 МСК
Миллуолл
Лондон
Окончен
3 : 0
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
1:0 Смит – 7'   2:0 Махони – 64' (пен)   3:0 Брэдшоу – 82'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 15:31 МСК
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Окончен
2 : 3
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 Ивс – 16'   1:1 Смит – 20'   2:1 Васселл – 43'   2:2 Ивс – 66'   2:3 Ивс – 90+2'
Удаления: Томпсон – 24' / нет
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 15:31 МСК
Бирмингем Сити
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Блэкберн Роверс
Блэкберн
1:0 Кроули – 4'   1:1 Армстронг – 61' (пен)   2:1 Бела – 90'
Удаления: Шуньич – 60' / нет
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