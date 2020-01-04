«Ньюкасл» не сумел обыграть «Рочдейл» в 1/32 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Рочдейл» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась в Рочдейле на стадионе «Спотлэнд» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте. В конце второго тайма форвард «Рочдейла» Аарон Уилбрахам сравнял счёт.
Ещё в одном матче 1/32 финала Кубка Англии «Бёрнли» принимал «Питерборо Юнайтед». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «Бёрнли» отличились защитник Эрик Питерс, хавбек Джеффри Хендрик и нападающий Джей Родригес (у него дубль). Авторами голов «Питерборо» стали форварды Айван Тони и Рики Джейд-Джонс.
Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии
«Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун» — 1:1
«Миллуолл» — «Ньюпорт Каунти» — 3:0
«Ротерхэм Юнайтед» — «Халл Сити» — 2:3
«Бирмингем Сити» — «Блэкберн Роверс» — 2:1.
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