«Ньюкасл» не сумел обыграть «Рочдейл» в 1/32 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Рочдейл» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась в Рочдейле на стадионе «Спотлэнд» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте. В конце второго тайма форвард «Рочдейла» Аарон Уилбрахам сравнял счёт.

Ещё в одном матче 1/32 финала Кубка Англии «Бёрнли» принимал «Питерборо Юнайтед». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Бёрнли» отличились защитник Эрик Питерс, хавбек Джеффри Хендрик и нападающий Джей Родригес (у него дубль). Авторами голов «Питерборо» стали форварды Айван Тони и Рики Джейд-Джонс.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун» — 1:1

«Миллуолл» — «Ньюпорт Каунти» — 3:0

«Ротерхэм Юнайтед» — «Халл Сити» — 2:3

«Бирмингем Сити» — «Блэкберн Роверс» — 2:1.