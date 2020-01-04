Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Барселоны» Тодибо готов перейти в «Милан»

Защитник «Барселоны» Тодибо готов перейти в «Милан»
Футбол / Испания 0

Защитник каталонской «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, скорее всего, продолжит карьеру в «Милане». 20-летний француз сказал спортивному директору итальянского клуба Фредерику Массаре, что согласен на переход, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теперь «Милану» нужно договориться о сделке с «Барселоной». Трансферная стоимость Тодибо оценивается в € 10 млн.

Жан-Клер перешёл в «Барселону» из «Тулузы» в конце января 2019 года. Контракт защитника с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2022/23. В нынешней кампании Тодибо принял участие в 2 матчах испанской Примеры и 1 встрече Лиги чемпионов.

После 17 туров «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе красно-чёрных 21 очко.

Пёнтек отказался от предложений «Кристал Пэлас» и «Дженоа»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020