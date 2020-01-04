Защитник «Барселоны» Тодибо готов перейти в «Милан»
Защитник каталонской «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, скорее всего, продолжит карьеру в «Милане». 20-летний француз сказал спортивному директору итальянского клуба Фредерику Массаре, что согласен на переход, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Теперь «Милану» нужно договориться о сделке с «Барселоной». Трансферная стоимость Тодибо оценивается в € 10 млн.
Жан-Клер перешёл в «Барселону» из «Тулузы» в конце января 2019 года. Контракт защитника с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2022/23. В нынешней кампании Тодибо принял участие в 2 матчах испанской Примеры и 1 встрече Лиги чемпионов.
После 17 туров «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе красно-чёрных 21 очко.
Пёнтек отказался от предложений «Кристал Пэлас» и «Дженоа»
Читайте также
- 4 января 2020
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:25
-
16:52
-
16:24
-
16:14
-
15:52
-
15:40
-
15:19
-
14:57
-
14:35
-
14:20
-
13:59
-
13:36
-
13:18
-
13:00
-
12:47
-
12:28
-
12:03
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:13
-
09:48
-
09:30
-
09:17
-
08:02
-
06:58
-
00:56
-
00:40
-
00:23
- 3 января 2020
-
23:49
Партнерский контент