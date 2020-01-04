«Бешикташ» хочет снова арендовать Кариуса у «Ливерпуля»
«Бешикташ» планирует сохранить в составе голкипера Лориса Кариуса, права на которого принадлежат «Ливерпулю», сообщает Fanatik.
Действующее соглашение об аренде Кариуса рассчитано до 30 июня 2020 года. «Бешикташ» может выкупить 26-летнего футболиста за € 8 млн, однако руководство турецкого клуба считает эту сумму завышенной. В сложившейся ситуации чёрно-белые хотят провести новые переговоры с «Ливерпулем» об аренде немецкого вратаря.
Кариус выступает за «Бешикташ» с августа 2016 года. В нынешнем сезоне он пропустил 30 мячей в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне. В активе Лориса 6 сухих встреч.
«Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В 17 матчах команда Абдуллы Авчи набрала 30 очков.
Кариус: надеюсь вновь сыграть за «Ливерпуль»
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