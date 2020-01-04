Погба решился на операцию из опасений не сыграть на чемпионате Европы — 2020
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба 2 января перенёс операцию на лодыжке. 26-летний французский футболист решился на хирургическое вмешательство из опасений пропустить чемпионат Европы — 2020, сообщает The Telegraph.
Погба испытывает проблемы с лодыжкой в течение практически всего нынешнего сезона и уже пропустил почти три месяца. Хавбек вернулся в строй в конце декабря, но уже в начале января снова выбыл из строя. Ранее стало известно, что из-за нового повреждения Поль может пропустить около месяца.
В этой кампании Погба принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и одной встрече Кубка английской лиги. В активе француза — две результативные передачи.
Расписание матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Источник: игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба
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