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Ради перехода в «Баварию» Нюбель отказался от более высокой зарплаты в «Шальке»

Ради перехода в «Баварию» Нюбель отказался от более высокой зарплаты в «Шальке»
Футбол / Германия 0

Стали известны детали подписанного вратарём Александром Нюбелем контракта с «Баварией. Как сообщает Sport1, годовой оклад бывшего игрока «Шальке-04» составляет € 5,5 млн.

Интересно, что «Шальке», пытаясь удержать 23-летнего футболиста, предлагал ему переподписать соглашение. По новому контракту ему бы полагалось € 7 млн в год.

Напомним, игроком «Баварии» Нюбель станет следующим летом. Действующий чемпион Германии не заплатит за трансфер ни копейки, поскольку Александр переедет в Мюнхен на правах свободного агента.

Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года, сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.

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