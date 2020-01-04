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«Реал» впервые с 2017 года не проигрывает в Ла Лиге в течение 10 матчей

«Реал» впервые с 2017 года не проигрывает в Ла Лиге в течение 10 матчей
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» впервые за более чем два сезона сумел выдать беспроигрышную серию из десяти матчей в чемпионате Испании. Сегодня подопечные Зинедина Зидана уверенно обыграли «Хетафе» (3:0) и выиграли впервые за три матча.

Таким образом, «сливочные» не проигрывают в национальном чемпионате с середины октября. Последнее поражение «Реал» потерпел в матче с «Мальоркой» (0:1).

Сегодняшний успех позволил команде возглавить турнирную таблицу Примеры — в 19 матчах «Реал» набрал 40 очков. Каталонская «Барселона», идущая второй, имеет 39 очков при одной встрече в запасе.

Следующим соперником мадридского клуба станет «Севилья», располагающаяся в турнирной таблице на четвёртом месте. Команды сыграют 18 января на «Сантьягу Бернабеу».

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