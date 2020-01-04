«Атлетико» обыграл «Леванте» и вышел на третье место в Примере

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леванте» со счётом 2:1. Встреча состоялась в столице Испании Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».



Счёт был открыт в начале матча — уже на 13-й минуте отличился Анхель Корреа с паса Кирана Триппьера. Через три минуты «Леванте» усилиями Рохера Марти сумел отыграться, однако уже на 18-й минуте встречи снова проигрывали — забил Аугусто Фелипе. Больше голов в этой встрече зрители не увидели.



«Атлетико» продлил серию побед до трёх матчей и, набрав 35 очков, вышел на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леванте» (26) — на девятом месте.



В 20-м туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Эйбаром». Матч состоится 18 января.