Все матчи Кубка Англии начнутся с задержкой, из-за внимания к психическому здоровью

Все матчи Кубка Англии начнутся на 1 минуту позже, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Это акция была разработана совместно с Heads Up и посвященная психическому здоровью.

Отмечается, все 32 матча Кубка Англии начнутся на 1 минуту позже запланированного времени. Таким образом, ассоциация призывает фанатов найти минуту и подумать о своём психологическом здоровье.

Во время минутной задержки болельщикам будет предложено рассмотреть положительное влияние, которое 60 секунд может оказать на их собственное благополучие или на поддержку друга или члена семьи.

«Мы знаем, что мужчины, в частности, могут неохотно говорить на эту тему, поэтому важно, чтобы мы использовали футбол вы качестве средства, чтобы подчеркнуть важность умственной подготовки», — сказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.