Капелло: сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в жизни Бэйла

Бывший главный тренер «Реала» и национальной команды России Фабио Капелло высказал мнение о том, как «Королевский клуб» справляется после ухода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», а также об отношении Гарета Бэйла к футболу.
«Криштиану – основополагающий игрок для любого клуба. «Реалу» пришлось непросто после его ухода. Несмотря на то что Карим Бензема занял его место, «Реал» потерял умного и технического лидера.
Бэйл – потенциально фантастический футболист. Однако у меня сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в его жизни. Бэйл стал отвлечённым игроком. Он мне очень нравится – сильный и быстрый, идеально подходит для современного футбола. Но если вы хотите сегодня стать чемпионом, то обязаны быть сосредоточены только на своей спортивной жизни», — приводит слова Капелло Daily Mail.
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