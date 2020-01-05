Экс-нападающий ЦСКА Страндберг может стать игроком «Дженоа»

Итальянский клуб «Дженоа» рассматривает возможность подписание шведского нападающего Карлоса Страндберга, выступающего на правах аренды за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хазм». Об этом в своём «твиттере» сообщает итальянский журналист Николо Шира.

По информации источника, президент «Дженоа» Энрико Прециози уже вступил в переговоры с шведским «Мальмё», которому и принадлежит 23-летний форвард.

Страндберг выступал в ЦСКА в период с 2015 по 2017 год. В 28 матчах за «армейцев» он забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне в Саудовской Аравии за «Аль-Хазм» нападающий отличился 6 забитыми мячами в 11 играх. Его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 800 тыс.

«Дженоа» занимает последнее место (20) в чемпионате Италии. Команда набрала лишь 11 очков в 17 турах.