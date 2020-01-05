В Мальмё повалили статую Ибрагимовича, подпилив ей ноги

Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба «Мальмё» в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.

У памятника подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью «Швеция». Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.

Фото можно посмотреть на странице Aftonbladet в «Твиттере».

Памятник Ибрагимовичу уже несколько раз подвергался атакам, после того как 38-летний воспитанник «Мальмё» стал совладельцем «Хаммарбю», являющегося принципиальным соперником его родного клуба. Ранее статую поджигали, отрезали нос, а также надевали сиденье для унитаза и мусорный мешок.