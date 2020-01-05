Вальверде: удаление де Йонга нанесло большой урон «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:2).
«Мы должны бороться в каждом матче. Мы начали плохо, затем смогли вернуться в игру, но, к сожалению, не удержали этот запал. „Эспаньол“ поднажал и сравнял счёт. Удаление Френки де Йонга нанесло большой урон „Барселоне“. Мы не смогли забить третий мяч. Это футбол.
Игра была очень конкурентоспособной, настоящее дерби, с напряжением и эмоциями. Если вы доминируете, а сопернику удаётся сравнять счёт, возникает ощущение, что вы потеряли два очка», — приводит слова Вальверде Goal.com.
«Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (11) — на 20-м месте.
Вальверде: Ф. де Йонг может выступать лучше, ему надо работать над игрой в атаке
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