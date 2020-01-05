Алдервейрелд: мог бы зарабатывать намного больше, но выбрал верность «Тоттенхэму»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд отметил, что продлил контракт со «шпорами» из-за преданности клубу. Напомним, бельгийский защитник перешёл в «Тоттенхэм» из мадридского «Атлетико» в июле 2015 года.



«Мог бы заработать намного больше где-нибудь ещё, но выбрал верность клубу. Это тоже чего-то стоит. Разговаривал с женой, мы ждём второго ребёнка. Прежде всего спросил у неё: „Чего бы ты хотела?“ Она сказала, что рада остаться, ей нравится в Лондоне, но я волен выбирать всё что захочу. Это дало мне возможность следовать своему желанию.



У нас был отличный контакт с прошлым тренером. Мы достигли больших успехов. И теперь то же самое — все верят в то, что говорит и думает Жозе», — приводит слова Алдервейрелда Sky Sports.

«Тоттенхэм» продлил контракт с Алдервейрелдом до 2023 года