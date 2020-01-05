Сульшер: Ромеро оказывает давление на де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре голкипера «красных дьяволов» Серхио Ромеро после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0). Напомним, в ближайшее время команды ожидает переигровка на «Олд Траффорд» в Манчестере.



«Ромеро — фантастический человек и настоящий профессионал. Он оказывает давление на Давида де Хеа, и это то, чего мы хотим. Хотим, чтобы за „Манчестер Юнайтед“ играли лучшие футболисты в мире», — приводит слова Сульшера BBC.



Ромеро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянской «Сампдории» в 2015 году. Матч Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» стал 33-й сухой игрой аргентинского вратаря из 52, проведённых за «Манчестер Юнайтед».

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