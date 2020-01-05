Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: Ромеро оказывает давление на де Хеа

Сульшер: Ромеро оказывает давление на де Хеа
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре голкипера «красных дьяволов» Серхио Ромеро после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0). Напомним, в ближайшее время команды ожидает переигровка на «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Ромеро — фантастический человек и настоящий профессионал. Он оказывает давление на Давида де Хеа, и это то, чего мы хотим. Хотим, чтобы за „Манчестер Юнайтед“ играли лучшие футболисты в мире», — приводит слова Сульшера BBC.

Ромеро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянской «Сампдории» в 2015 году. Матч Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» стал 33-й сухой игрой аргентинского вратаря из 52, проведённых за «Манчестер Юнайтед».

Сульшер: Погба не покинет «МЮ» в январе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020