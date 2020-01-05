Дзюба и его друзья предстали в необычных образах. Фото

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал новые фото на странице в социальной сети. На фото российский форвард и его друзья предстали в необычных образах.
— Концерт группы Blue, — подписал фотографию Дзюба.
Фото можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».
— Грудничковая вечеринка, — написал Дзюба под фото.
Фото можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».
В этом сезоне Дзюба принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. 31-летний российский нападающий забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также в тройку лидеров входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
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