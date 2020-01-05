«Челси» хочет продать Алонсо и Эмерсона в январе

Руководство лондонского «Челси» до закрытия этого зимнего трансферного окна хочет продать защитников Маркоса Алонсо и Эмерсона, сообщает Calciomercato.com.
В услугах Эмерсона заинтересован туринский «Ювентус». Стоимость 25-летнего итальянца оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне защитник записал в свой актив 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Трансферная стоимость Алонсо оценивается в € 25 млн. В этой кампании 29-летний испанец забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 14 встречах за «Челси» во всех турнирах.
Контракт Эмерсона с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, соглашение Алонсо — до 30 июня 2023 года.
«Челси», набрав 36 очков в 21 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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